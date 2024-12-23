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Благодаря прокуратуре жительнице Татарстана вернули квартиру, которую отобрали аферисты
Благодаря прокуратуре жительнице Зеленодольска вернули квартиру, которую у нее отобрали аферисты.
Как рассказали в прокуратуре Татарстана, в марте этого года 87-летнюю женщину, инвалида 3 группы и блокадницу Ленинграда, обманули мошенники.
В течение нескольких месяцев они убеждали женщину продать её двухкомнатную квартиру на улице Ленина и отдать им деньги на сохранение. По итогу женщина продала квартиру за 3,3 миллиона рублей, а деньги передала курьеру.
Суд удовлетворил иск прокурора, признал договор купли-продажи квартиры недействительным и аннулировал запись в ЕГРН о переходе права собственности.
Решение пока не вступило в законную силу.
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