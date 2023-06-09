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Происшествия 9 июня 2023 12:33

Благодаря прокуратуре, «Водоканал» в РТ ответит за отсутствие средств защиты у работников

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Благодаря прокуратуре, «Водоканал» в РТ ответит за отсутствие средств защиты у работников
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководство «Водоканала» привлекут к ответственности на непредоставление работникам средств защиты и нарушение закона о труде. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что сотрудники МУП «Водоканал» в должной мере не обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Кроме того, руководство нарушило закон при заключении срочных трудовых договоров и привлечении работников к дисциплинарной ответственности.

В результате проверки руководителю «Водоканала» внесено представление об устранении нарушений. В отношении должностных лиц возбуждены административные дела.

В настоящее время прокурорские акты реагирования находятся на рассмотрении.

#Прокуратура #Трудовой кодекс РФ
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