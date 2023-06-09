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Благодаря прокуратуре власти Зеленодольска убрали дерево, рухнувшее на могилу ветерана
Благодаря сотрудникам Зеленодольской городской прокуратуры местные власти убрали упавшее на могилу дерево.
Ранее в соцсетях очевидцы сообщили о бездействии местных властей Зеленодольска. По словам очевидцев, на «Гаринском кладбище» уже более года лежит упавшее на могилу ветерана дерево.
Сотрудники надзорного ведомства провели проверку по данному факту и выявили нарушения. В результате проверки руководителю Исполкома Зеленодольского района внесено представление об устранении выявленных нарушений.
В настоящее время требование исполнено, дерево убрали, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
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