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Происшествия 9 июня 2023 12:07

Благодаря прокуратуре власти Зеленодольска убрали дерево, рухнувшее на могилу ветерана

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Благодаря сотрудникам Зеленодольской городской прокуратуры местные власти убрали упавшее на могилу дерево.

Ранее в соцсетях очевидцы сообщили о бездействии местных властей Зеленодольска. По словам очевидцев, на «Гаринском кладбище» уже более года лежит упавшее на могилу ветерана дерево.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку по данному факту и выявили нарушения. В результате проверки руководителю Исполкома Зеленодольского района внесено представление об устранении выявленных нарушений.

В настоящее время требование исполнено, дерево убрали, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

  • Прокуратура РТ
  • Прокуратура РТ
#Прокуратура #зеленодольск
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