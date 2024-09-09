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Благодаря прокуратуре в Татарстане ребенку выплатят компенсацию после нападения собаки
В Верхнеуслонском районе по иску прокуратуры ребенку выплатят компенсацию за получение травмы из-за нападения собаки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Инцидент произошел в мае этого года в селе Арышхазда. По данным прокуратуры, местный житель не обеспечил надлежащее ограждение территории своего домовладения, в результате чего его собака оказалась на улице. В этот же день домашний питомец напал на ребенка и причинил ему травму.
Прокуратура обратилась в суд с иском обязать владельца животного выплатить компенсацию причиненного ребенку материального и морального вреда. Суд удовлетворил требование и взыскал с ответчика более 51 тыс. рублей.
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