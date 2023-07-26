Благодаря прокуратуре работникам птицеводческого комплекса в РТ выплатили зарплату

Прокуратура Пестречинского района провела проверку в птицеводческом комплексе.

В результате проверки было установлено, что 1075 сотрудникам предприятия не выплатили зарплату за март 2023 года. Общая сумма задолженности составила свыше 23 млн рублей, сообщила и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

Сотрудниками надзорного ведомства было вынесено представление в адрес директора организации об устранении нарушений законодательства. Кроме того, в отношении руководителя предприятия возбудили дело об административном правонарушении за невыплату в установленный срок заработной платы.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате погашена в полном объеме.