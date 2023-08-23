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Благодаря прокуратуре в РТ сельхозпредприятие выплатило 1,7 млн долга по зарплате
Прокуратура Тюлячинского района РТ провела выездной прием в Большеметескинском сельском поселении и выявила нарушения в работе компании «Тан». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как оказалось, сельхозпредприятие задолжало своим работникам почти 2 млн рублей.
Установлено, что перед 32 работниками образовалась задолженность по заработной плате за апрель — июнь 2023 года. Долг составил около 1,7 млн рублей.
В результате прокуратура внесла представление руководителю предприятия. Благодаря сотрудникам надзорного ведомства, задолженность по заработной плате полностью погашена.
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