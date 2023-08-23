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Руc Тат
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Происшествия 23 августа 2023 10:30

Благодаря прокуратуре в РТ сельхозпредприятие выплатило 1,7 млн долга по зарплате

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Прокуратура Тюлячинского района РТ провела выездной прием в Большеметескинском сельском поселении и выявила нарушения в работе компании «Тан». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как оказалось, сельхозпредприятие задолжало своим работникам почти 2 млн рублей.

Установлено, что перед 32 работниками образовалась задолженность по заработной плате за апрель — июнь 2023 года. Долг составил около 1,7 млн рублей.

В результате прокуратура внесла представление руководителю предприятия. Благодаря сотрудникам надзорного ведомства, задолженность по заработной плате полностью погашена.

#Прокуратура РТ #долги по заработной плате
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