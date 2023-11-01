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Благодаря прокуратуре в РТ работникам предприятия выплатили 2,7 млн долга по зарплате
В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам сельхозпредприятия выплатили долг по зарплате в 2,7 млн рублей. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, в Балтасинском районе 82 сотрудникам ООО имени Тукая не выплатили зарплату за июль-август 2023 года. Сумма долга составила более 2,7 млн рублей.
В интересах работников в суд были направлены заявления о выдаче судебного приказа. Кроме того, в отношении руководства предприятия организовали проверку.
Благодаря вмешательству надзорного ведомства трудовые права работников предприятия восстановлены – долг по зарплате им выплачен в полном объеме.
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