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Руc Тат
Происшествия 1 ноября 2023 13:43

Благодаря прокуратуре в РТ работникам предприятия выплатили 2,7 млн долга по зарплате

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В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам сельхозпредприятия выплатили долг по зарплате в 2,7 млн рублей. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, в Балтасинском районе 82 сотрудникам ООО имени Тукая не выплатили зарплату за июль-август 2023 года. Сумма долга составила более 2,7 млн рублей.

В интересах работников в суд были направлены заявления о выдаче судебного приказа. Кроме того, в отношении руководства предприятия организовали проверку.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства трудовые права работников предприятия восстановлены – долг по зарплате им выплачен в полном объеме.

#долги по зарплате #Прокуратура
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