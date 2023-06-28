Благодаря прокуратуре в РТ отменено незаконное решение судебного пристава

Прокуратура Московского района Казани по обращению местного жителя провела проверку исполнения закона об исполнительном производстве, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что в январе 2022 года судебный пристав возбудил в отношении жителя Казани исполнительное производство о взыскании более 300 тысяч рублей. Кроме того, был наложен арест на автомобиль, который принадлежал родному брату должника. Chevrolet эвакуировали и поместили на штрафстоянку.

В результате проверки прокуратура признала решение судебного пристава незаконным и принесла протест.

В настоящее время незаконное решение отменено, а автомобиль вернули владельцу.