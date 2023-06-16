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Благодаря транспортной прокуратуре в Челнах изъяли подделки люксовых брендов
Благодаря сотрудникам Камской транспортной прокуратуры предпринимателя из Челнов привлекли к ответственности за продажу подделок. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
В результате проведенной проверки удалось установить, что в одном из магазинов города продавались подделки люксовых брендов Giorgio Armani S.P.A., Calvin Klein, Lacoste. У бизнесмена не было разрешений на продажу данной продукции. Таким образом за незаконное использование товарных знаков правообладателям брендов причинен ущерб на сумму более 400 тысяч рублей.
Контрафактный товар изъяли, в отношении владельца магазина возбудили уголовное дело за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужих товарных знаков. Кроме того, предпринимателя оштрафовали на 25 тысяч рублей.
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