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Происшествия 27 июня 2023 13:20

Благодаря прокуратуре в РТ инвалиду предоставят необходимые средства реабилитации

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После вмешательства прокуратуры Приволжского района Казани женщине-инвалиду предоставят необходимые средства реабилитации, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось выяснить, в ноябре женщине предоставили электронный сертификат на кресло-коляску с электроприводом. Однако после покупки коляски заявительница обнаружила отсутствие в комплекте ремня безопасности. При повторном обращении в Фонд пенсионного и социального страхования женщине отказали, мотивировав это невозможностью приобретения дополнительного оборудования за счет остатка средств электронного сертификата.

В результате прокуратура обратилась в суд с требованием обязать региональное отделение фонда обеспечить женщину-инвалида ремнем безопасности к креслу-коляске с электроприводом. Требования ведомства удовлетворены, решение суда пока не вступило в законную силу.

#Прокуратура РТ
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