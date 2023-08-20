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Руc Тат
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Происшествия 20 августа 2023 14:27

Благодаря прокуратуре в РТ инвалиду предоставили кресло-коляску

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После вмешательства Зеленодольской городской прокуратуры мужчине-инвалиду предоставили кресло-коляску, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, мужчина, имеющий вторую группу инвалидности, согласно программе реабилитации должен быть обеспечен креслом-коляской. С 2021 года он неоднократно обращался в соцслужбы, но там ему отказывали.

В результате прокуратура внесла в адрес руководителя регионального подразделения Социального фонда России представление об устранении нарушений. После вмешательства надзорного ведомства права инвалида восстановили, ему предоставили кресло-коляску.

#Прокуратура РТ
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