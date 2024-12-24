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Благодаря прокуратуре в парке «Савиново» в Казани установили информационные стенды
В Татарстане в парке «Савиново» не уставили предупреждающие информационные знаки. Из-за этого на территории парка складировали отходы и работало кафе.
Природоохранный прокурор обратился в суд, где его требования удовлетворили.
В итоге, Исполком Казани и Комитет внешнего благоустройства установили информационные стенды и знаки в парке «Савиново».
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