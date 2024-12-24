Благодаря прокуратуре в парке «Савиново» в Казани установили информационные стенды

В Татарстане в парке «Савиново» не уставили предупреждающие информационные знаки. Из-за этого на территории парка складировали отходы и работало кафе.

Природоохранный прокурор обратился в суд, где его требования удовлетворили.

В итоге, Исполком Казани и Комитет внешнего благоустройства установили информационные стенды и знаки в парке «Савиново».