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Происшествия 24 декабря 2024 17:25

Благодаря прокуратуре в парке «Савиново» в Казани установили информационные стенды

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В Татарстане в парке «Савиново» не уставили предупреждающие информационные знаки. Из-за этого на территории парка складировали отходы и работало кафе.

Природоохранный прокурор обратился в суд, где его требования удовлетворили.

В итоге, Исполком Казани и Комитет внешнего благоустройства установили информационные стенды и знаки в парке «Савиново».

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