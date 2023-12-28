Благодаря прокуратуре в казанской больнице №12 починили кровлю

Прокуроры Авиастроительного района провели проверку исполнения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в городской клинической больнице № 12 и выявили нарушения.

Как оказалось, кровля здания терапевтического корпуса больницы имела повреждения, что приводило к намоканию потолка, стен и пола медицинских кабинетов и палат.

В итоге в адрес руководителя больницы было внесено представление с требованием об устранении нарушений. После вмешательства прокуратуры кровлю здания терапевтического корпуса больницы отремонтировали, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.