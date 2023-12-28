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Благодаря прокуратуре в казанской больнице №12 починили кровлю
Прокуроры Авиастроительного района провели проверку исполнения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в городской клинической больнице № 12 и выявили нарушения.
Как оказалось, кровля здания терапевтического корпуса больницы имела повреждения, что приводило к намоканию потолка, стен и пола медицинских кабинетов и палат.
В итоге в адрес руководителя больницы было внесено представление с требованием об устранении нарушений. После вмешательства прокуратуры кровлю здания терапевтического корпуса больницы отремонтировали, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
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