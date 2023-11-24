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Благодаря прокуратуре управляющая компания в РТ выплатила более 4,3 млн долга по зарплате
В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам управляющей компании «Нефтехимстрой» в Набережных Челнах выплатили более 4,3 млн долга по зарплате. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, 41 работнику предприятия не выплатили зарплату за март- август 2023 года. Долг по оплате труда составил более 4,3 млн рублей.
В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
В адрес руководителя фирмы внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности. Кроме того, руководителя компании привлекли к ответственности
По факту невыплаты зарплаты также возбуждено уголовное дело, которое в дальнейшем было прекращено за деятельным раскаянием.
После вмешательства надзорного ведомства задолженность по зарплате погашена в полном объеме.
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