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Благодаря прокуратуре участок Волги и часть берега в РТ вернут в госсобственность
Казанская межрайонная природоохранная прокуратура в процессе проверки установила, что в процессе формирования и отчуждения в частную собственность участка, находащегося в Зеленодольском районе, в его состав незаконно включили береговую полосу и акваторию Волги площадью более 6 тысяч квадрадных метров, сообщили в ведомстве.
Чтобы устранить нарушения, прокурор обратился в суд и потребовал вернуть земли водного фонда в собственность государства.
Зеленодольский суд требования признал обоснованными и законными. На владельца участка возложили обязанность внести изменения в данные о границах участка в ЕГРН.
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