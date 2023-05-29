Благодаря прокуратуре участок Волги и часть берега в РТ вернут в госсобственность

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура в процессе проверки установила, что в процессе формирования и отчуждения в частную собственность участка, находащегося в Зеленодольском районе, в его состав незаконно включили береговую полосу и акваторию Волги площадью более 6 тысяч квадрадных метров, сообщили в ведомстве.

Чтобы устранить нарушения, прокурор обратился в суд и потребовал вернуть земли водного фонда в собственность государства.

Зеленодольский суд требования признал обоснованными и законными. На владельца участка возложили обязанность внести изменения в данные о границах участка в ЕГРН.