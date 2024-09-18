Благодаря прокуратуре участнику СВО из Татарстана сняли арест с банковского счета

В Казани благодаря вмешательству прокуратуры снят арест с банковского счета участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Казанец обратился в прокуратуру и заявил, что из-за действий судебных приставов на его банковский счет был наложен арест. В результате участник СВО не мог получить положенные ему выплаты.

После вмешательства прокурора арест сняли, а исполнительные производства были приостановлены.