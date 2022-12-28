Благодаря прокуратуре татарстанцу без попечения родителей выделили квартиру в Казани

Прокуратура Тюлячинского района провела проверку по обращению 21-летнего местного жителя. Как было установлено, в 2011 году он остался без попечения родителей, а в 2018 его включили в список лиц, которые подлежат обеспечению жилищем из специализированного жилого фонда.

Однако за это время жилье ему так и не предоставили. Молодой человек был вынужден жить у родственников.

Районная прокуратура обратилась в суд, потребовав от Министерства образования и науки РТ предоставить молодому человеку положенное жилье. Суд удовлетворил требования ведомства.

Таким образом, благодаря прокуратуре юноше выделили благоустроенную квартиру в Казани. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.