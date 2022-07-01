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Ру Тат
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Происшествия
1 июля 2022  10:48
Полина Шевчук

Благодаря прокуратуре сотрудникам стройфирмы из Казани выплатили 6 млн долга по зарплате

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В Казани строительная компания ООО «Современные Технологии Строительства» не выплачивала 28 сотрудникам зарплату с апреля по сентябрь 2018 года, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

За это время долг по оплате труда превысил 6 млн рублей.

Прокуратура внесла в адрес руководства фирмы представление с требованием устранить нарушения. Кроме того, глава компании был привлечен к административной ответственности за невыплату зарплаты.

После вмешательство в дело надзорного ведомства долг по оплате труда полностью погашен.
 

#долг по зарплате #Прокуратура РТ
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