Благодаря прокуратуре сотрудникам стройфирмы из Казани выплатили 6 млн долга по зарплате

В Казани строительная компания ООО «Современные Технологии Строительства» не выплачивала 28 сотрудникам зарплату с апреля по сентябрь 2018 года, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

За это время долг по оплате труда превысил 6 млн рублей.

Прокуратура внесла в адрес руководства фирмы представление с требованием устранить нарушения. Кроме того, глава компании был привлечен к административной ответственности за невыплату зарплаты.

После вмешательство в дело надзорного ведомства долг по оплате труда полностью погашен.

