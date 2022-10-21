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Ру Тат
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Происшествия
21 октября 2022  09:58
Полина Шевчук

Благодаря прокуратуре сотрудникам научного бюро из РТ выплатили долги по зарплате

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Бугульминская городская прокуратура установила, что ООО «Научно-производственное предприятие «Инновационные нефтесервисные геофизические технологии» с мая по июль не выплачивала зарплату 136 сотрудникам, рассказал «Татар-информу», старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Долг по оплате труда перед работниками превысил 10 млн рублей.

В адрес руководства научно-исследовательского бюро прокуратурой было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, главу компании привлекли к административной ответственности за неуплату зарплаты.

«После вмешательства надзорного ведомства долг по оплате труда перед работниками предприятия полностью погашен», – отметил Галиев.
 

#долги по зарплате #Прокуратура РТ
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