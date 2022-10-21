Благодаря прокуратуре сотрудникам научного бюро из РТ выплатили долги по зарплате

Бугульминская городская прокуратура установила, что ООО «Научно-производственное предприятие «Инновационные нефтесервисные геофизические технологии» с мая по июль не выплачивала зарплату 136 сотрудникам, рассказал «Татар-информу», старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Долг по оплате труда перед работниками превысил 10 млн рублей.

В адрес руководства научно-исследовательского бюро прокуратурой было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, главу компании привлекли к административной ответственности за неуплату зарплаты.

«После вмешательства надзорного ведомства долг по оплате труда перед работниками предприятия полностью погашен», – отметил Галиев.

