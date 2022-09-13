Благодаря прокуратуре сотрудникам компании в РТ выплатили 2 млн рублей долга по зарплате

Как было установлено, компания «Инженерный центр "Гамма"» с января по август 2022 года не выплачивала зарплату 22 сотрудникам. Долг по оплате труда превысил 2 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура внесла в адрес руководства фирмы представление об устранении нарушений. Кроме того, на директора компании было возбуждено административное дело о невыплате зарплаты.

После вмешательства в дело надзорного органа долг по оплате труда был полностью погашен.

