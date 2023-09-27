Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Благодаря прокуратуре сироте из Татарстана предоставили жилье
Благодаря прокуратуре Алькеевского района 19-летний местный житель получил жилье. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, молодой человек был включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма. Однако с декабря 2019 года по настоящее время юношу жильем не обеспечили.
В целях защиты прав сироты прокуратура обратилась в суд. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.
После вступления решения суда в законную силу районная прокуратура проконтролирует его исполнение.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа