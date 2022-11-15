Благодаря прокуратуре сироте из Осиново выделили жилье

В Татарстане проведена прокурорская проверка по обращению 29-летней жительницы села Осиново по поводу нарушения ее жилищных прав. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, в детском возрасте девушка стала сиротой. В сентябре прошлого года она обратилась в региональное министерство образования и науки с заявлением о включении в список на получение жилья.

Заявление приняли, однако оказание услуги было приостановлено на основании того, что заявительница не предоставила документ о том, что не может проживать в том жилом помещении, что раньше.

«Прокуратура встала на защиту прав сироты и обратилась в суд с иском с требованием признать невозможность проживания истца в ранее занимаемом жилом помещении. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме», – уточнил Руслан Галиев.

В результате жительницу Татарстана включило в списки нуждающихся, а чуть позже предоставили однокомнатную квартиру в Казани.

