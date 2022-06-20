Благодаря прокуратуре сироте из Набережных Челнов предоставили квартиру

В прокуратуру Набережных Челнов обратился 21-летний местный житель. Он сообщил, что является сиротой, в 2018 году его включили в список нуждающихся в обеспечении жилым помещением. Однако положенное по закону жилье ему так и не предоставили.

Надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы защитить законные права сироты. В конечном итоге благодаря вмешательству прокуроров сироте предоставили благоустроенную квартиру в Набережных Челнах. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.