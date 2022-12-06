news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
6 декабря 2022  11:04
Полина Шевчук

Благодаря прокуратуре сирота из Татарстана получила квартиру

news_top_970_100

В прокуратуру обратилась 22-летняя жительница Алексеевского района. Она рассказала, что в пятилетнем возрасте осталась без попечительства родителей. В 2020 году девушку включили в список на получение жилья, но его так и не предоставили.

«В целях защиты жилищных прав заявительницы прокуратура обратилась с иском в суд. Требования ведомства удовлетворены в полном объеме», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В итоге девушке выделили квартиру в Казани.
 

 

 

#жилье для детей сирот #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100