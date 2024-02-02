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Благодаря прокуратуре сирота из Челнов получил долгожданное жилье
Прокуратура Татарстана помогла сироте получить положенное жилье, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Сотрудники надзорного ведомства проверили обращение сироты о неполучении жилья, поданное на личном приеме у заместителя Генерального прокурора РФ Николая Шишкина.
Выяснилось, что с мая 2018 года сирота из Татарстана находился в списке ожидающих жилье, но его так и не получил.
«После прокурорского вмешательства бюджет на жилье для сирот в Татарстане был увеличен, в результате чего 30 января 2024 года заявителю предоставили благоустроенное жилье в Набережных Челнах», – отметили в прокуратуре.
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