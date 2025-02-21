Благодаря прокуратуре семьи в Казани пересилили из аварийного дома в новые квартиры

После проверки прокуратуры Приволжского района Казани выяснилось, что в 2016 году многоквартирный дом на улице Юбилейной, в котором проживали восемь семей, признан аварийным.

Однако, несмотря на это,никаких мер к переселению жильцов и сносу дома не принималось.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконным бездействия администрации и исполнительного комитета Казани и возложении обязанности восстановить жилищные права. Суд удовлетворил иск.

После вмешательства прокуратуры дом включен в муниципальную адресную программу по переселению людей из аварийного жилищного фонда Казани. В настоящее время все семьи получили ключи от новых квартир.