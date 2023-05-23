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Благодаря прокуратуре РТ завод ЖБИ выплатил долги по зарплате на 1,7 млн рублей
По требованию прокуратуры руководство Бугульминского завода железобетонных изделий выплатило сотрудникам долги по зарплате на сумму более 1,7 млн. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Выяснилось, что завод не выплатил зарплату 56 работникам за март. Сумма долга составила более 1,7 млн рублей.
Бугульминская городская прокуратура провела проверку по этому случаю и возбудила уголовное дело о невыплате зарплаты в установленный срок.
После вмешательства прокуратуры завод погасил все долги перед сотрудниками.
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