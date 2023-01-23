Благодаря прокуратуре РТ в 5 раз увеличили финансирование на покупку лекарств

В 2023 году по инициативе прокуратуры Татарстана региональные власти решили увеличить бюджетное финансирование на приобретение лекарств, в том числе жизненно сообщил глава надзорного ведомства Илдус Нафиков.

В общей сложности финансирование было увеличено более чем в 5,5 раз – с 958 млн до 5 млрд 488 млн рублей.

Кроме ого, прокурор сделал особый акцент на предоставлении бесплатных лекарств, медицинских изделий и средств технической реабилитации детям.

«Во взаимодействии с органами власти республики удалось добиться двукратного увеличения в региональном бюджете на 2023 год финансирования указанных целей – до 6,5 млрд рублей, что должно снизить социальную напряженность в этой сфере», – отметил Нафиков.

