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Ру Тат
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Происшествия
23 января 2023  17:07
Полина Шевчук

Благодаря прокуратуре РТ в 5 раз увеличили финансирование на покупку лекарств

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В 2023 году по инициативе прокуратуры Татарстана региональные власти решили увеличить бюджетное финансирование на приобретение лекарств, в том числе жизненно сообщил глава надзорного ведомства Илдус Нафиков.

В общей сложности финансирование было увеличено более чем в 5,5 раз – с 958 млн до 5 млрд 488 млн рублей.

Кроме ого, прокурор сделал особый акцент на предоставлении бесплатных лекарств, медицинских изделий и средств технической реабилитации детям.

«Во взаимодействии с органами власти республики удалось добиться двукратного увеличения в региональном бюджете на 2023 год финансирования указанных целей – до 6,5 млрд рублей, что должно снизить социальную напряженность в этой сфере», – отметил Нафиков.
 

#бесплатные лекарства #Прокуратура РТ
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