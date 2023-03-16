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Благодаря прокуратуре РТ семье ребенка выплатили компенсацию за нападения бродячего пса
Сармановский районный суд рассмотрел иск прокурора в защиту прав и интересов ребенка, на которого напала бродячая собака. Об этом «Татар-информу» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев,
Инцидент произошел в конце августа прошлого года на улице Мусы Джалиля в селе Сарайлы. На 7-летнюю девочку напал бродячий пес. Ребенок получил травмы.
«Выяснилось, что местные власти не обеспечили надлежащее исполнение законодательства об ответственном обращении с животными, тем самым поставив под угрозу безопасность жизни и здоровья населения», – уточнил Галиев.
Суд удовлетворил иск прокурора и с исполкома Лешев-Тамакского сельского поселения взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тыс. рублей.
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