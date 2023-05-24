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Благодаря прокуратуре РТ ребенку-инвалиду предоставили необходимые средства реабилитации
После вмешательства прокуратуры Зеленодольска ребенку-инвалиду предоставили необходимые средства реабилитации. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Инцидент произошел осенью 2022 года. Жительница Зеленодольска обратилась с заявлением о предоставлении ее шестилетней дочери специального кресла-коляски. В отделении Фонда социального страхования обращение матери ребенка-инвалида проигнорировали.
В результате Зеленодольская городская прокуратура провела проверку. После вмешательства надзорного ведомства девочке предоставили необходимые средства реабилитации.
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