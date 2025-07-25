Благодаря прокуратуре РТ 12-летнюю дочь погибшего бойца СВО признали наследницей
Прокуратура Вахитовского района Казани проверила ситуацию с 12-летней девочкой, чей отец погиб на СВО.
Как сообщает прокуратура РТ, после его смерти ребенок остался сиротой, а его имущество — дом и земельный участок — перешло к бабушке. Девочка не могла сама заявить о своих правах на наследство из-за возраста.
Прокуратура подала иск в суд, чтобы защитить интересы ребенка. Азнакаевский городской суд удовлетворил требования: девочку признали законной наследницей, официально подтвердив ее право на имущество отца.
Теперь ребенок получит положенную ей часть наследства.