Происшествия 26 марта 2026 15:38

Благодаря прокуратуре работникам «Уруссу-Водоканал» выплатили 2,7 млн долга по зарплате

Прокуратура Ютазинского района РТ выявила нарушения трудового законодательства в ООО «Уруссу-Водоканал». Проверка показала, что предприятие задолжало 75 сотрудникам более 2,7 млн рублей за январь–февраль 2026 года.

Надзорное ведомство внесло представление руководству компании и возбудило административное дело по факту несвоевременной выплаты зарплаты.

После вмешательства прокуратуры вся задолженность перед работниками была погашена.

#уруссу #ютазинский район #прокуратура рт #долг по зарплате
