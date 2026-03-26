Благодаря прокуратуре работникам «Уруссу-Водоканал» выплатили 2,7 млн долга по зарплате
Прокуратура Ютазинского района РТ выявила нарушения трудового законодательства в ООО «Уруссу-Водоканал». Проверка показала, что предприятие задолжало 75 сотрудникам более 2,7 млн рублей за январь–февраль 2026 года.
Надзорное ведомство внесло представление руководству компании и возбудило административное дело по факту несвоевременной выплаты зарплаты.
После вмешательства прокуратуры вся задолженность перед работниками была погашена.