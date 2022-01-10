Благодаря прокуратуре работникам сельхозфирмы выплатили долги по зарплате на 13 млн

Прокуратура Апастовского района Татарстана установила, что 732 сотрудникам ООО «Апас-Мол» за октябрь-ноябрь прошлого года не выплатили в полном размере зарплату. Таким образом, долг перед работниками составил более 13 млн рублей.

Надзорное ведомство потребовало у руководителя предприятия выплатить задолженность по зарплате, а также обратилось в суд для принудительного взыскания долгов организации.

После вмешательства прокуратуры долги по зарплате погасили в полном объеме. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.