news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
10 января 2022  11:43
Павел Климчак

Благодаря прокуратуре работникам сельхозфирмы выплатили долги по зарплате на 13 млн

news_top_970_100

Прокуратура Апастовского района Татарстана установила, что 732 сотрудникам ООО «Апас-Мол» за октябрь-ноябрь прошлого года не выплатили в полном размере зарплату. Таким образом, долг перед работниками составил более 13 млн рублей.

Надзорное ведомство потребовало у руководителя предприятия выплатить задолженность по зарплате, а также обратилось в суд для принудительного взыскания долгов организации.

После вмешательства прокуратуры долги по зарплате погасили в полном объеме. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Прокуратура #долги по зарплате
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное