Благодаря прокуратуре работникам кранового завода Челнов выплатили 12 млн рублей зарплаты

В результате проверки Прокуратура Тукаевского района Татарстана установила, что в АО «Набережночелнинский крановый завод» не была выплачена зарплата 175 работникам за октябрь и ноябрь 2021 года. Долг перед сотрудниками составил более 13 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата зарплаты». Надзорное ведомство потребовало у гендиректора компании выплатить зарплату работникам.

После вмешательства прокуратуры сотрудникам завода выплатили более 12 миллионов рублей. Полное погашение долга остается на контроле ведомства. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.