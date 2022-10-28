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Ру Тат
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Происшествия
28 октября 2022  10:47
Павел Климчак

Благодаря прокуратуре работникам фирмы из РТ выплатили зарплату, которую они ждали 11 лет

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Азнакаевская городская прокуратура установила, что 110 работникам молочной компании «Милквиль» не выплатили зарплату за декабрь 2011 года и январь 2022 года. Всего руководство предприятия задолжало сотрудникам около пяти миллионов рублей.

Надзорное ведомство потребовало у руководителя организации выплатить зарплату сотрудникам. Также по инициативе прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата зарплаты».

После вмешательства ведомства руководство предприятия полностью выплатило зарплату всем работникам. В связи с этим уголовное дело прекращено. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#невыплата зарплаты
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