Благодаря прокуратуре работникам фирмы из РТ выплатили зарплату, которую они ждали 11 лет

Азнакаевская городская прокуратура установила, что 110 работникам молочной компании «Милквиль» не выплатили зарплату за декабрь 2011 года и январь 2022 года. Всего руководство предприятия задолжало сотрудникам около пяти миллионов рублей.

Надзорное ведомство потребовало у руководителя организации выплатить зарплату сотрудникам. Также по инициативе прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата зарплаты».

После вмешательства ведомства руководство предприятия полностью выплатило зарплату всем работникам. В связи с этим уголовное дело прекращено. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.