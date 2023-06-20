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Происшествия 20 июня 2023 14:57

Благодаря прокуратуре рабочим сельхозпредприятия в РТ выплатили 1,7 млн долга по зарплате

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Сотрудники прокуратуры Атнинского района РТ провели проверку в сельхозпредприятии «Дустым».

В результате проверки было установлено, что 92 работникам предприятия не выплатили заработную плату за апрель 2023 года. Долг по оплате труда составил более 1,7 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

На заседании рабочей группы при прокуроре района директору предприятия было предложено незамедлительно устранить нарушения.

Благодаря вмешательству прокуратуры перед работниками предприятия была погашена задолженность по заработной плате.

#задержка зарплаты #Прокуратура
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