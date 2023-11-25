Благодаря прокуратуре рабочим предприятия в РТ выплатили более 27 млн долга по зарплате

Прокуратура Высокогорского района провела проверку и выявила нарушения в компании «Трубостройинжиниринг».

Как выяснилось, 249 работникам предприятия не выплатили зарплату за август-сентябрь 2023 года. Общая сумма задолженности составила более 27 млн рублей.

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев отметил, что за нарушение закона в отношении директора предприятия возбуждено административное дело. Суд вынес решение о дисквалификации правонарушителя на 1 год.

После вмешательства прокуратуры долг по зарплате погашен в полном объеме.