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Происшествия 25 ноября 2023 15:24

Благодаря прокуратуре рабочим предприятия в РТ выплатили более 27 млн долга по зарплате

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Прокуратура Высокогорского района провела проверку и выявила нарушения в компании «Трубостройинжиниринг».

Как выяснилось, 249 работникам предприятия не выплатили зарплату за август-сентябрь 2023 года. Общая сумма задолженности составила более 27 млн рублей.

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев отметил, что за нарушение закона в отношении директора предприятия возбуждено административное дело. Суд вынес решение о дисквалификации правонарушителя на 1 год.

После вмешательства прокуратуры долг по зарплате погашен в полном объеме.

#долги по зарплате
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