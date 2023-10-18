Благодаря прокуратуре рабочим фирмы в Елабуге выплатили более 20 млн долга по зарплате

Елабужская городская прокуратура провела проверку в фирме «Диммар» и выявила нарушения. Поводом для проверки стала коллективная жалоба работников предприятия на нарушение их трудовых прав, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, сотрудники компании выполняли внутреннюю отделку здания при строительстве объекта «Южный Парк». При этом трудовые договоры с работниками не заключались, а по окончании работ 150 сотрудникам не выплатили зарплату за август-сентябрь 2023 года. Сумма долга превысила 20 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры заказчик полностью погасил долг по зарплате, а виновника привлекли к дисциплинарной ответственности. В отношении директора «Диммар» возбуждено дело об административном правонарушении.