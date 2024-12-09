Благодаря прокуратуре пожилой челнинке вернули квартиру, которую у нее отобрали мошенники

Благодаря прокуратуре пенсионерке в Набережных Челнах вернули квартиру, которую у нее отобрали мошенники.

Выяснилось, что в феврале пожилую пенсионерку и инвалида 3 группы, обманули мошенники. Из-за них женщина продала свое единственное жилье.

Суд удовлетворил иск прокурора города и признал договор купли-продажи квартиры недействительным.

Решение еще не вступило в законную силу.