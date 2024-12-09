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Благодаря прокуратуре пожилой челнинке вернули квартиру, которую у нее отобрали мошенники
Благодаря прокуратуре пенсионерке в Набережных Челнах вернули квартиру, которую у нее отобрали мошенники.
Выяснилось, что в феврале пожилую пенсионерку и инвалида 3 группы, обманули мошенники. Из-за них женщина продала свое единственное жилье.
Суд удовлетворил иск прокурора города и признал договор купли-продажи квартиры недействительным.
Решение еще не вступило в законную силу.
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