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Благодаря прокуратуре пожилая жительница Зеленодольска вернула отданные мошенникам деньги
Зеленодольская прокуратура помогла местной жительнице вернуть переведенные мошенникам деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Оказалось, что 78-летняя женщина стала жертвой телефонных аферистов и перевела на чужой банковский счет 80 тысяч рублей. Пенсионерку убедили, что она выгодно инвестирует свои деньги и заработает, однако после получения денег «бизнесмены» пропали, обещанный заработок женщине не поступил.
Прокурор направил иск с требованием взыскать с дроппера – владельца банковского счета и соучастника преступления, всю сумму неосновательного обогащения. Требования прокурора удовлетворены.
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