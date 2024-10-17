Благодаря прокуратуре пожилая жительница Зеленодольска вернула отданные мошенникам деньги

Зеленодольская прокуратура помогла местной жительнице вернуть переведенные мошенникам деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Оказалось, что 78-летняя женщина стала жертвой телефонных аферистов и перевела на чужой банковский счет 80 тысяч рублей. Пенсионерку убедили, что она выгодно инвестирует свои деньги и заработает, однако после получения денег «бизнесмены» пропали, обещанный заработок женщине не поступил.

Прокурор направил иск с требованием взыскать с дроппера – владельца банковского счета и соучастника преступления, всю сумму неосновательного обогащения. Требования прокурора удовлетворены.