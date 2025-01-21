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Происшествия 21 января 2025 18:48

Благодаря прокуратуре пенсионеру из РТ вернули деньги, которые он перевел аферисту

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В октябре прошлого года 73-летнему жителю Алексеевского района позвонил лжеследователь и убедил пенсионера, что мошенники пытаются похитить его деньги.

Мужчина перевел на безопасный счет 94 тысячи рублей.

Полицейские установили, что мошенницей была 34-летняя жительница Челябинска, предоставившая данные своей банковской карты.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с женщины всей суммы и процентов за пользование чужими деньгами.

Суд удовлетворил требования в полном объеме.

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