Благодаря прокуратуре пенсионеру из РТ вернули деньги, которые он перевел аферисту

В октябре прошлого года 73-летнему жителю Алексеевского района позвонил лжеследователь и убедил пенсионера, что мошенники пытаются похитить его деньги.

Мужчина перевел на безопасный счет 94 тысячи рублей.

Полицейские установили, что мошенницей была 34-летняя жительница Челябинска, предоставившая данные своей банковской карты.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с женщины всей суммы и процентов за пользование чужими деньгами.

Суд удовлетворил требования в полном объеме.