Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Благодаря прокуратуре пенсионеру из РТ вернули деньги, которые он перевел аферисту
В октябре прошлого года 73-летнему жителю Алексеевского района позвонил лжеследователь и убедил пенсионера, что мошенники пытаются похитить его деньги.
Мужчина перевел на безопасный счет 94 тысячи рублей.
Полицейские установили, что мошенницей была 34-летняя жительница Челябинска, предоставившая данные своей банковской карты.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании с женщины всей суммы и процентов за пользование чужими деньгами.
Суд удовлетворил требования в полном объеме.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников