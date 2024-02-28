Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Благодаря прокуратуре организации Высокогорского района погасили более 11 млн налогов
Благодаря прокуратуре в Высокогорском районе РТ организации погасили налоговую задолженность. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Выяснилось, что Спортивная школа Высокогорского района РТ, компании МТК «ТАЛ-Агро», «Интеллектуальные системы», «Многоотраслевое предприятие-МП», МК «Касымовский» имеют задолженность по уплате единого налогового платежа на общую сумму более 11 млн рублей.
В адрес руководителей организаций внесены представления. Требования ведомства выполнены: долги по налогам погашены, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников