Благодаря прокуратуре организации Высокогорского района погасили более 11 млн налогов

Благодаря прокуратуре в Высокогорском районе РТ организации погасили налоговую задолженность. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Выяснилось, что Спортивная школа Высокогорского района РТ, компании МТК «ТАЛ-Агро», «Интеллектуальные системы», «Многоотраслевое предприятие-МП», МК «Касымовский» имеют задолженность по уплате единого налогового платежа на общую сумму более 11 млн рублей.

В адрес руководителей организаций внесены представления. Требования ведомства выполнены: долги по налогам погашены, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.