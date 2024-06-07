Благодаря прокуратуре мошенники вернули жительнице РТ более 700 тысяч рублей

Прокуратура Кукморского района помогла местной жительнице, которая стала жертвой мошенников. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Выяснилось, что в мае 2022 года пожилой женщине из Кукмора позвонили неизвестные. Мошенники представились сотрудниками банка и убедили пенсионерку, что на ее счете происходят подозрительные операции. Женщина поверила и перевела на «безопасный счет» мошенников свыше 700 тыс. рублей.

Во время следствия был установлен соучастник мошеннической схемы, предоставивший свой банковский счет для обналичивания денег. По закону владельцы банковских счетов, на которые были перечислены похищенные у граждан средства, не освобождаются от ответственности за неосновательное обогащение.

Прокуратура обратилась с иском в суд в защиту интересов пожилой женщины. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. Таким образом пенсионерка вернула похищенные деньги.