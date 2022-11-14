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Происшествия
14 ноября 2022  15:50
Павел Климчак

Благодаря прокуратуре компания-банкрот выплатила 17 млн зарплаты своим сотрудникам

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Как установили сотрудники надзорного ведомства, предприятие-банкрот АО «КЗСК-Силикон» не выплатила зарплату 115 своим сотрудникам за март-июнь 2018 года. Общая сумма долга перед работниками составила 17,7 миллиона рублей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Прокуратуры РТ.

Прокуратура потребовала у руководства предприятия погасить долги перед сотрудниками и наказать виновных. В результате после вмешательства ведомства компания полностью выплатила зарплату всем своим работникам, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#невыплата зарплаты #Прокуратура
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