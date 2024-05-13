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Происшествия 13 мая 2024 19:57

Благодаря прокуратуре казанское предприятие выплатило 3,4 млн долга по зарплате

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Работникам предприятия «Акса» в Казани благодаря действиям прокуратуры выплатили долг по зарплате. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

За август – сентябрь 2023 года перед работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате на сумму 3,4 млн рублей.

Прокуратура возбудила в отношении директора организации дело об административном правонарушении. Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность по оплате труда погашена.

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