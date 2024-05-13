Благодаря прокуратуре казанское предприятие выплатило 3,4 млн долга по зарплате

Работникам предприятия «Акса» в Казани благодаря действиям прокуратуры выплатили долг по зарплате. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

За август – сентябрь 2023 года перед работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате на сумму 3,4 млн рублей.

Прокуратура возбудила в отношении директора организации дело об административном правонарушении. Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность по оплате труда погашена.