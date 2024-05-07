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Благодаря прокуратуре казанская фирма выплатила более 2 млн долга по зарплате
Благодаря прокуратуре Казани местная компания выплатила работникам более 2 млн долга по зарплате. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.
Установлено, что перед работниками ООО «Акса» образовалась задолженность по заработной плате за июль–август 2023 года на сумму 2,3 млн рублей.
По инициативе прокуратуры в отношении директора организации было возбуждено уголовное дело. Кроме того, прокуратура в интересах работников обратилась в суд с заявлениями о взыскании долга по заработной плате.
Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность по оплате труда погашена в полном объеме.
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