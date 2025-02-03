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Происшествия 3 февраля 2025 16:11

Благодаря прокуратуре из Пестрецов в Куюки запустили маршрутные автобусы

После вмешательства прокуратуры в Татарстане запустили маршрут между поселениями Пестрецы-Гильдеево-Богородское-Куюки. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее жители жаловались на отсутствие маршрута, который оказался отмененным из-за того, что администрация района не заключила договор на транспортные услуги. Суд подтвердил нарушение со стороны местных властей.

Теперь решение суда выполнено: маршрут восстановлен, и автобусы снова курсируют, обеспечивая транспортное сообщение для населения.

#пестречинский район #автобусы #Прокуратура
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