Благодаря прокуратуре из Пестрецов в Куюки запустили маршрутные автобусы

После вмешательства прокуратуры в Татарстане запустили маршрут между поселениями Пестрецы-Гильдеево-Богородское-Куюки. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее жители жаловались на отсутствие маршрута, который оказался отмененным из-за того, что администрация района не заключила договор на транспортные услуги. Суд подтвердил нарушение со стороны местных властей.

Теперь решение суда выполнено: маршрут восстановлен, и автобусы снова курсируют, обеспечивая транспортное сообщение для населения.