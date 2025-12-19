news_header_top
Происшествия 19 декабря 2025 18:22

Благодаря прокуратуре глава предприятия в Челнах выплатил 12 млн налогов

В Набережных Челнах прокуратура проверила местное предприятие ООО «НПО «Т» и обнаружила крупные долги по налогам.

Компания вовремя не перечислила в бюджет несколько видов обязательных платежей: НДС — более 8,4 млн рублей, налог на прибыль — более 2,5 млн рублей, НДФЛ — 663 тысячи рублей.

Надзорное ведомство внесло официальное представление руководителю компании с требованием погасить долги. Предприятие требования выполнило. Общая сумма погашенной задолженности составила более 12 миллионов рублей.

