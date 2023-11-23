Благодаря прокуратуре челнинская компания выплатила более 1,2 млн долга по зарплате

В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам фирмы «Сигма-С» выплатили более 1,2 млн долга по зарплате. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, в Набережных Челнах 24 работникам предприятия не выплатили зарплату за август-сентябрь 2023 года. Долг по зарплате составил более 1,2 млн рублей.

В адрес руководителя фирмы внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности. Кроме того, руководителя компании привлекли к ответственности и назначили штраф.

В настоящее время долг по зарплате выплачен в полном объеме.