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Благодаря прокуратуре челнинская компания выплатила более 1,2 млн долга по зарплате
В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам фирмы «Сигма-С» выплатили более 1,2 млн долга по зарплате. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, в Набережных Челнах 24 работникам предприятия не выплатили зарплату за август-сентябрь 2023 года. Долг по зарплате составил более 1,2 млн рублей.
В адрес руководителя фирмы внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности. Кроме того, руководителя компании привлекли к ответственности и назначили штраф.
В настоящее время долг по зарплате выплачен в полном объеме.
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