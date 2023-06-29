Благодаря прокуратуре бухгалтеру газовой компании в РТ выплатят зарплату почти за полгода

Прокуратура Алексеевского района провела проверку в компании «Алексеевск-Газспецстрой» и выявила нарушения, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В надзорное ведомство обратилась сотрудница фирмы, которая с 2006 по 2023 годы работала в должности экономиста и главного бухгалтера. Она рассказала, что работодатель не выплатил ей зарплату почти за полгода. Долг с октября 2022 по май 2023 года составил более 300 тысяч рублей.

В настоящее время иск находится на рассмотрении.

Стоит отметить, что по требованию прокуратуры в отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело за полную невыплату свыше двух месяцев зарплаты, совершенную из корыстной или иной личной заинтересованности.

В ведомстве отметили, что расследование дела контролирует районная прокуратура.