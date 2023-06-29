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Благодаря прокуратуре бухгалтеру газовой компании в РТ выплатят зарплату почти за полгода
Прокуратура Алексеевского района провела проверку в компании «Алексеевск-Газспецстрой» и выявила нарушения, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В надзорное ведомство обратилась сотрудница фирмы, которая с 2006 по 2023 годы работала в должности экономиста и главного бухгалтера. Она рассказала, что работодатель не выплатил ей зарплату почти за полгода. Долг с октября 2022 по май 2023 года составил более 300 тысяч рублей.
В настоящее время иск находится на рассмотрении.
Стоит отметить, что по требованию прокуратуры в отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело за полную невыплату свыше двух месяцев зарплаты, совершенную из корыстной или иной личной заинтересованности.
В ведомстве отметили, что расследование дела контролирует районная прокуратура.
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